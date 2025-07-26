Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель

На военном аэродроме в российском Армавире уничтожен истребитель СУ-27УБ, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
July 26, 2025
На военном аэродроме в российском Армавире уничтожен истребитель СУ-27УБ, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
July 26, 2025
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