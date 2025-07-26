Сирия обвинила Израиль в попытке раздела страны

Об этом заявил дипломатический источник в Дамаске, комментируя переговоры с израильской стороной, прошедшие в Париже при посредничестве США.

По его словам, диалог был «откровенным и ответственным», но сирийская делегация категорически отвергла незаконное израильское присутствие и попытки использовать внутренние группы для раздела страны.

Встреча не привела к конкретным соглашениям и рассматривалась как предварительные консультации для снижения напряженности на юге Сирии.

Также 25 июля в Париже прошла встреча главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро с представителями переходного сирийского правительства и США. Франция и Вашингтон выразили поддержку политическому переходу и примирению в Сирии, особенно в северо-восточных районах и провинции Эс-Сувейда.