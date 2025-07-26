Посадить жителей Баку на крыши автобусов!

В жаркие летние дни поездка на общественном транспорте в Баку превращается в настоящее испытание. Толпы людей, давка, духота — все это стало привычной частью повседневной жизни для тысяч горожан, спешащих на работу, домой или по делам. Несмотря на то что страна обрела независимость, освободила оккупированные земли и вошла в число наиболее динамично развивающихся экономик региона, решить элементарную задачу — создать стабильную, комфортную и эффективную систему общественного транспорта — по-прежнему не удается. На ключевых маршрутах — таких как 120-й, 44-й, 14-й, 81-й и многих других — царит постоянный хаос. Автобусы подъезжают переполненными, пассажиры вынуждены пропускать по несколько машин в надежде, что хотя бы в следующей найдется немного места. Некоторые отчаявшиеся просят впустить их через заднюю дверь, но получают привычный отказ и раздраженное: «Автобусов не хватает, пробки, жалуйтесь куда хотите!»

Бывают случаи, когда водители, заметив на остановке большую толпу, проезжают мимо на десяток метров, резко тормозят, дают несколько секунд тем, кто выходит, а затем срываются с места, игнорируя подбегающих пассажиров. На возмущения из салона водитель лишь пожимает плечами: - А куда я их всех посажу? На крышу, что ли?.. Именно эта фраза неожиданно навела на любопытную мысль: а что, если на самых загруженных маршрутах пустить двухэтажные автобусы? Такой шаг мог бы не только существенно разгрузить переуплотненную транспортную систему, но и эстетически украсить облик города — ведь в современном Баку, где гармонично соседствуют исторические здания и авангардные небоскребы, подобное транспортное решение выглядело бы весьма органично. Тем более что столица уже приняла на вооружение узнаваемые «баклажановые» кебы — яркий штрих городской идентичности. В крупнейших мегаполисах мира двухэтажные автобусы стали неотъемлемой частью городской транспортной экосистемы. Лондон, Манчестер, Эдинбург, Берлин, Сингапур, города Китая и Ирландии — везде эти машины успешно решают задачи высокой пассажировместимости при минимальном увеличении транспортного потока. Они позволяют перевозить значительно больше людей, не занимая дополнительного пространства на дорогах — важное преимущество в условиях плотной застройки и хронических пробок.

Это также способствует сокращению количества единиц транспорта на улицах, снижению выбросов и улучшению качества воздуха, а значит, отвечает международным экологическим стандартам и трендам устойчивого развития. К тому же в двухэтажных автобусах больше сидячих мест, а значит, поездки становятся более комфортными — особенно в часы пик. Эксперт по транспорту Рауф Агамирзаев в интервью haqqin.az отметил, что двухэтажные автобусы могут стать пусть и временным, но весьма действенным решением для снижения нагрузки на перенасыщенные маршруты. Он развеял мифы об их якобы низкой устойчивости, подчеркнув, что современные модели проектируются с учетом безопасности: они оснащены стабилизирующими системами, имеют пониженный центр тяжести и проходят обязательные краш-тесты. Более того, в Баку уже не первый год используются двухэтажные экскурсионные автобусы, зарекомендовавшие себя с положительной стороны в туристической сфере. Тем не менее Агамирзаев подчеркивает, что внедрение такого транспорта требует тщательного планирования. Необходимо учитывать высотные ограничения, такие как мосты и путепроводы. Для этого, по его словам, может быть использована цифровая модель города — виртуальный двойник транспортной инфраструктуры Баку. Такая технология позволит заранее протестировать маршруты, спрогнозировать риски, оптимизировать графики движения и понять, как быстро пассажиры адаптируются к новому формату.