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Ас-Сиси поприветствовал решение Макрона по Палестине

19:19 278

Президенты Египта и Франции, Абдель Фаттах ас-Сиси и Эмманюэль Макрон, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в секторе Газа и посреднические усилия Каира по достижению прекращения огня.

Обе стороны подчеркнули необходимость предоставления адекватной гуманитарной помощи жителям анклава.

Ас-Сиси приветствовал недавнее заявление Макрона о намерении Парижа официально признать палестинское государство. Также была выражена поддержка французско-саудовской инициативе по проведению международной конференции ООН, которая пройдет 28–30 июля в Нью-Йорке.

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