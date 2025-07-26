Ас-Сиси поприветствовал решение Макрона по Палестине

Президенты Египта и Франции, Абдель Фаттах ас-Сиси и Эмманюэль Макрон, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в секторе Газа и посреднические усилия Каира по достижению прекращения огня.

Обе стороны подчеркнули необходимость предоставления адекватной гуманитарной помощи жителям анклава.

Ас-Сиси приветствовал недавнее заявление Макрона о намерении Парижа официально признать палестинское государство. Также была выражена поддержка французско-саудовской инициативе по проведению международной конференции ООН, которая пройдет 28–30 июля в Нью-Йорке.