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Пророссийский митинг в Молдове

19:33 269

В столице Молдовы (Кишиневе) в субботу, 26 июля, прошел митинг пророссийской оппозиции. Акцию организовали Коммунистическая партия, Партия социалистов, а также партии «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы».

По данным российских СМИ и заявлению экс-президента Игоря Додона, в демонстрации участвовали более 10 тысяч человек. Участники прошли по центральным улицам города с лозунгами: «Молдавия имеет будущее», «За суверенную Молдавию», «В единстве — наша сила».

На митинге выступили Игорь Додон, бывший президент Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и экс-глава Гагаузии Ирина Влах. В своих заявлениях они призвали к восстановлению отношений с Россией и созданию «сбалансированной внешней политики».

Додон также сообщил, что полиция якобы препятствовала протестующим добраться до столицы, организовав посты на въездах в город. Официальных комментариев властей на этот счет пока не поступало.

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