USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Трамп вмешался в конфликт Таиланда и Камбоджи

19:41 203

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сегодня позвонить исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с призывом остановить боевые действия на границе с Камбоджей. По его словам, с премьером Камбоджи он уже провел разговор.

«Мы ведем торговлю с обеими странами, но не собираемся заключать сделки ни с одной из них, если они воюют — и я им это сказал», — отметил американский лидер.

Трамп сравнил происходящее с конфликтом между Индией и Пакистаном, который, по его словам, удалось остановить дипломатическим путем.

Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 4766
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
15:10 5504
Подрывная технология и против Баку
Подрывная технология и против Баку все еще актуально
11:05 7121
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране видео; ОБНОВЛЕНО 19:03
19:03 5890
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами видео; обновлено 18:55
18:55 1767
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
18:46 387
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель ВИДЕО
17:51 2746
США и Китай столкнулись из-за Украины
США и Китай столкнулись из-за Украины
17:44 1746
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
13:24 6047
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
10:08 10362
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 5750

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 4766
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
15:10 5504
Подрывная технология и против Баку
Подрывная технология и против Баку все еще актуально
11:05 7121
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране видео; ОБНОВЛЕНО 19:03
19:03 5890
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами видео; обновлено 18:55
18:55 1767
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
18:46 387
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель ВИДЕО
17:51 2746
США и Китай столкнулись из-за Украины
США и Китай столкнулись из-за Украины
17:44 1746
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
13:24 6047
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
10:08 10362
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 5750
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться