Трамп вмешался в конфликт Таиланда и Камбоджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сегодня позвонить исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда с призывом остановить боевые действия на границе с Камбоджей. По его словам, с премьером Камбоджи он уже провел разговор.

«Мы ведем торговлю с обеими странами, но не собираемся заключать сделки ни с одной из них, если они воюют — и я им это сказал», — отметил американский лидер.

Трамп сравнил происходящее с конфликтом между Индией и Пакистаном, который, по его словам, удалось остановить дипломатическим путем.