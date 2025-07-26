Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро

Вы хотите знать, введет ли Дональд Трамп вторичные санкции против Владимира Путина? Частично на этот вопрос отвечает витиеватая политика президента США по отношению к диктатору Николасу Мадуро. В Вашингтоне только что объявили, что работающему в Венесуэле американскому нефтяному гиганту Chevron продлена лицензия на добычу нефти в этой стране. Это произошло после того, как в начале года Трамп объявил о приостановке лицензии. И вот, через несколько месяцев компания получила право вновь качать нефть на венесуэльских месторождениях, и она будет поступать на американские рефинерии на побережье Мексиканского (пардон, Американского залива).

Chevron – главный костыль в венесуэльской нефтяной отрасли, без него беспомощные власти этой страны совершенно не способны поднять добычу углеводородов. Американская компания добывает четверть всей нефти Венесуэлы, которая составляет 900 тысяч баррелей в день. Еще 230 тысяч баррелей приходится на другие иностранные компании - испанскую Repsol, итальянскую Eni, французскую Maurel&Prom, индийскую Reliance Industries. Совместными самоотверженными действиями они вдохнули жизнь в почти уже умершую венесуэльскую нефтянку: если в конце прошлого века страна добывала 3.2 миллионов баррелей в день, то к 2020 году, когда уже семь лет в стране правил дурковатый Мадуро это количество сократилось до 400 тысяч. Во время своего предпоследнего года в Белом доме президент Джо Байден пытался договориться с Мадуро. Ему было обещано снятие санкций, наложенных во время первого срока Трампа и включавших запрет на поставки нефти в США. В обмен от венесуэльского главаря требовалось провести честные выборы, на которые он бы допустил оппозицию. Мадуро обманул Байдена. Он совершенно диким образом фальсифицировал выборы, на которых кандидат от оппозиции Гонсалес Уррутия набрал вдвое больше голосов, разогнал оппозицию, кого-то из своих политических противников бросил в тюрьму, других вынудил бежать из страны. И что теперь задумал Трамп? В свой первый срок он проводил политику так называемого «максимального давления» на режим Каракаса и даже пытался установить карантин вокруг Венесуэлы. Эти попытки полностью провалились - к берегам этой страны, презрев кордон, легко проходили иранские суда с дизельным топливом и запчастями для буровых работ, а оттуда шли танкеры с нефтью для кубинского брата.

И все это время в Венесуэле исправно качал нефть Chevron. Сейчас американские должностные лица в один голос пытаются заверить, что от продления лицензии Мадуро ничего не получит. Это абсолютная неправда. Американская компания за право трудиться на нефтяных полях будет платить правительству Венесуэлы не наличными, а добываемой нефтью. Что для Каракаса даже лучше — он сможет беспрепятственно продавать ее на рынке. Reuters пишет, ссылаясь на информированные источники, что одной из причин пересмотра политики Белым домом было разочарование Трампа в том, что наложенные на Венесуэлу пошлины в размере 25 процентов не дали желаемого результаты. А кто кроме президента США ожидал иного? Но теперь, считают источники, этот отказ от давления на Венесуэлу может быть спроецирован и на вторичные санкции против России. Трамп придет к выводу (а, возможно, уже пришел), что и пошлины в 100 процентов на покупку российской нефти также не дадут результата. Но есть и другие причины виража Трампа. Специальный представитель президента Ричард Гренелл убедил его в том, что в нынешних условиях эмбарго Венесуэла почти всю свою нефть продает Китаю, а это недопустимо. И вторая причина просто идиотическая. Трамп был очень ободрен тем, что Каракас разрешил депортировать из страны 10 американских граждан, которых там осудили за терроризм. И неважно, что в составе этой десятки, как мы писали вчера, оказался убийца, приговоренный к 30 годам тюрьмы. И вот, все возможные санкции против Каракаса, как корова языком слизнула. При том, что Белый дом официально по-прежнему считает Мадуро нелегитимным президентом (а Марко Рубио, еще будучи сенатором называл его «главарем наркорежима»). Вот бы Путину найти у себя парочку осужденных американских граждан. Отпусти их он домой, и все «вторичные санкции» пройдут как с белых яблонь дым. Трамп был также удовлетворен тем, что Каракас согласился принимать депортируемых венесуэльцев, которых будут доставлять в два авиарейса в неделю. Американский президент буквально одержим идеей депортации всех недокументированных мигрантов в США - для него это главное дело второго срока.

И неважно, что теперь, разрешив Сhevron продолжать работать в Венесуэле он фактически благословляет режим и дальше попирать свободу, обрекая миллионы венесуэльцев на бесправие, голод и нищету. И еще одна черта этой ярмарки лицемерия. В день, когда была продлена лицензия американской компании, госсекретарь Рубио выступил с заявлением, которую невозможно понять на трезвую голову. Он сказал, что американские должностные лица «должны избегать высказывать свои мнения относительно целостности избирательных процессов, их легитимности и демократических ценностей в зарубежной стране». Речь идет о Венесуэле! Может быть, в Америке два Марко Рубио? Один в течение многих лет позиционировал себя как непримиримый противник всех диктаторских режимов Латинской Америки - Кубы, Венесуэлы, Никарагуа. Другой, не моргнув глазом, вместе с Трампом совершает вираж на 180 градусов по отношению к наркорежиму Мадуро. Возможно, его роль в администрации как стабилизирующего прагматичного политика была переоценена. Он будет делать ровно то, что ему прикажет Трамп, даже если эта политика ошибочна. Помощники госсекретаря и одновременно главы Совета национальной безопасности пытаются оправдать скандальное заявление своего босса.