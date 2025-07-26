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Европа ищет обходные пути для поставок оружия Украине

19:52 1043

Европейские страны намерены использовать различные финансовые схемы и механизмы для обеспечения военной помощи Украине американским оружием.

Об этом пишет The Washington Post.

Среди возможных подходов — передача Киеву имеющихся в арсеналах вооружений с последующим их пополнением за счет новых закупок, а также перенаправление поставок, изначально предназначенных для других стран, после их покупки союзниками Украины.

Германия, чтобы высвободить средства для помощи Киеву и укрепления собственной обороны, изменила так называемое «долговое правило», ограничивавшее государственные заимствования.

По данным WP, один из ключевых запросов Киева — системы ПВО Patriot. Стоимость одной батареи оценивается в $1 млрд, а одна ракета — в $4 млн. При этом отмечается, что многие страны не готовы расстаться с собственными Patriot.

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