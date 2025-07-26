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ХАМАС боится спецопераций Израиля и США

обновлено 22:05
22:05 576

После заявлений Израиля и США о поисках альтернативных способов освобождения заложников ХАМАС выразил опасения насчет проведения военных спецопераций в секторе Газа. Об этом сообщает арабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

По данным издания, организация усилила меры безопасности, чтобы предотвратить проникновение израильских спецподразделений в предполагаемые места содержания заложников.

Также источники, близкие к ХАМАС, сообщили, что боевикам военного крыла вновь дали приказ убивать заложников в случае начала боевых действий в районе их нахождения. Ранее этот приказ был отменен во время предыдущего временного перемирия.

*** 20:30

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что администрация Вашингтона должна пересмотреть свой подход к решению конфликта в секторе Газа после провала очередного раунда переговоров.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«В ходе встречи с семьями заложников в Госдепе в пятницу Рубио несколько раз заявил, что администрации необходимо «пересмотреть» свою стратегию в отношении Газы и «предложить президенту новые варианты», — говорится в материале.

6 июля возобновился переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение договоренности о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников.

До этого спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что власти США приняли решение отозвать свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который не свидетельствует о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа.

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