ХАМАС боится спецопераций Израиля и США

После заявлений Израиля и США о поисках альтернативных способов освобождения заложников ХАМАС выразил опасения насчет проведения военных спецопераций в секторе Газа. Об этом сообщает арабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

По данным издания, организация усилила меры безопасности, чтобы предотвратить проникновение израильских спецподразделений в предполагаемые места содержания заложников.

Также источники, близкие к ХАМАС, сообщили, что боевикам военного крыла вновь дали приказ убивать заложников в случае начала боевых действий в районе их нахождения. Ранее этот приказ был отменен во время предыдущего временного перемирия.