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Кто взрывает Иран… и убивает генералов?

главный вопрос
Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран
21:03 1661

Более двух недель в Иране происходят загадочные взрывы и пожары: горят жилые комплексы и нефтеперерабатывающие заводы, дорога возле крупного аэропорта и даже обувная фабрика. 

По официальной версии, это либо случайность, либо следствие устаревшей инфраструктуры, либо возгорание мусора. И здесь иранская власть не оригинальна, беря за образец поведение в такой ситуации своего союзника - Москвы, где тоже с завидной регулярностью происходят то «хлопки», то «подтопления», а то и вовсе – «несанкционированные сбои».

Что интересно, ни для простых иранцев, ни для властей страны не является секретом, кто стоит за этими инцидентами и происшествиями, но откровенно признаться в этом власти, особенно из числа местных силовиков, не могут. Здесь как раз та ситуация, когда «лучше выставить себя на посмешище, чем сказать правду».

Ни для простых иранцев, ни для властей страны не является секретом, кто стоит за этими инцидентами и происшествиями

А правда заключается в том, что «Моссад» никуда из Ирана не ушел и продолжает действовать, опираясь на местную агентуру. Как недавно сказал глава «Моссада» Давид Барнеа: «Мы будем там, так же, как мы были до сих пор». Что в логике израильских спецслужб вполне оправданно – вопрос с ядерной программой Ирана еще не решен, события могут развернуться так, что потребуется наносить по иранцам еще один удар, а потому свертывать там деятельность израильской разведки нецелесообразно.

Наоборот, пользуясь удобной для нее ситуацией, она должна продолжать активные действия, готовиться к повторению событий, причем в гораздо более широком масштабе, тем более, что ключевые объекты иранской инфраструктуры действительно крайне изношены, и вывести их из строя труда особого не составит.

Но открыто признать это иранским властям – значит провоцировать общество на неприятные и крайне неудобные вопросы: а какие вы там, в Тегеране, ответные меры против этой угрозы принимаете? Ответа на которые у властей нет, потому как в противном случае придется признать перед народом горькую реальность – система государственной безопасности Ирана превратилась в сыр, где дыра на дыре и в каждой такой дыре по израильскому агенту.

Глава «Моссада» ничего не скрывает - они там до сих пор

И не случайно Махди Мохаммади, старший советник главы парламента Ирана, с горечью признал: «Если кто-то думает, что мы имеем дело с линейными событиями, которые мы можем предсказать, – то эти люди наивны. Мы сейчас находимся не в состоянии прекращения огня, а в хрупком подвешенном состоянии, которое в любую минуту может закончиться, и мы снова окажемся в состоянии войны».

Власти Ирана сами загнали себя в ловушку: признаться в истинной причине таинственных взрывов и пожаров – значит расписаться перед иранским обществом в собственном бессилии. Или, называя вещи своими именами, в полной административной и политической импотенции. Продолжать настаивать на официальной версии про случайные «хлопки и возгорания» — значит смешить иранцев, что ведет к окончательной утрате авторитета, и без того устремившегося в последнее время к нулю.

Так кто же ликвидировал генерала?

А между тем организаторы всех этих таинственных взрывов и пожаров не сидят сложа руки. Совсем недавно пришло сообщение о том, что при загадочных обстоятельствах в одном из домов Тегерана, где проживают высокопоставленные представители иранской элиты, по официальной версии, «скоропостижно скончались в результате естественных причин» генерал КСИР Голамхоссейн «Шахрам» Гейбпарвар и личный представитель верховного лидера в подразделении КСИР «Таралла», отвечающем за внутреннюю безопасность Корпуса, Али Таеб.

Иными словами, «охота» израильской разведки на представителей иранских силовых структур продолжается. И на ком, а главное, чем она завершится, сказать в Иране не может никто.

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