Кто взрывает Иран… и убивает генералов?

Более двух недель в Иране происходят загадочные взрывы и пожары: горят жилые комплексы и нефтеперерабатывающие заводы, дорога возле крупного аэропорта и даже обувная фабрика. По официальной версии, это либо случайность, либо следствие устаревшей инфраструктуры, либо возгорание мусора. И здесь иранская власть не оригинальна, беря за образец поведение в такой ситуации своего союзника - Москвы, где тоже с завидной регулярностью происходят то «хлопки», то «подтопления», а то и вовсе – «несанкционированные сбои». Что интересно, ни для простых иранцев, ни для властей страны не является секретом, кто стоит за этими инцидентами и происшествиями, но откровенно признаться в этом власти, особенно из числа местных силовиков, не могут. Здесь как раз та ситуация, когда «лучше выставить себя на посмешище, чем сказать правду».

А правда заключается в том, что «Моссад» никуда из Ирана не ушел и продолжает действовать, опираясь на местную агентуру. Как недавно сказал глава «Моссада» Давид Барнеа: «Мы будем там, так же, как мы были до сих пор». Что в логике израильских спецслужб вполне оправданно – вопрос с ядерной программой Ирана еще не решен, события могут развернуться так, что потребуется наносить по иранцам еще один удар, а потому свертывать там деятельность израильской разведки нецелесообразно. Наоборот, пользуясь удобной для нее ситуацией, она должна продолжать активные действия, готовиться к повторению событий, причем в гораздо более широком масштабе, тем более, что ключевые объекты иранской инфраструктуры действительно крайне изношены, и вывести их из строя труда особого не составит. Но открыто признать это иранским властям – значит провоцировать общество на неприятные и крайне неудобные вопросы: а какие вы там, в Тегеране, ответные меры против этой угрозы принимаете? Ответа на которые у властей нет, потому как в противном случае придется признать перед народом горькую реальность – система государственной безопасности Ирана превратилась в сыр, где дыра на дыре и в каждой такой дыре по израильскому агенту.

И не случайно Махди Мохаммади, старший советник главы парламента Ирана, с горечью признал: «Если кто-то думает, что мы имеем дело с линейными событиями, которые мы можем предсказать, – то эти люди наивны. Мы сейчас находимся не в состоянии прекращения огня, а в хрупком подвешенном состоянии, которое в любую минуту может закончиться, и мы снова окажемся в состоянии войны». Власти Ирана сами загнали себя в ловушку: признаться в истинной причине таинственных взрывов и пожаров – значит расписаться перед иранским обществом в собственном бессилии. Или, называя вещи своими именами, в полной административной и политической импотенции. Продолжать настаивать на официальной версии про случайные «хлопки и возгорания» — значит смешить иранцев, что ведет к окончательной утрате авторитета, и без того устремившегося в последнее время к нулю.