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Турецкая АЭС окружена огнем

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21:50 501

В районе строительства АЭС «Аккую» в Турции вспыхнули лесные пожары. Для тушения задействованы российские самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8, сообщают местные СМИ.

На объекте работают более 10 тысяч россиян, все они заняты на строительстве станции. Пожары возникли из-за засухи, информации о пострадавших нет.

Ранее турецкие власти сообщили о лесных пожарах в пяти провинциях на северо-западе страны: Эскишехир, Балыкесир, Измир, Афьонкарахисар и Маниса. По данным министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы, в этих пожарах погибло десять человек.

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