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Лидер Италии раскритиковала Макрона за Палестину

26 июля 2025, 22:11 1166

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает преждевременным признание Государства Палестина до его фактического создания.

В интервью газете Repubblica она подчеркнула, что неоднократно высказывала эту позицию в парламенте, а также лично палестинской администрации и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Признание Палестины без ее реального существования может быть контрпродуктивным и создать иллюзию решения проблемы только на бумаге», — заявила Мелони.

Ранее президент Франции Макрон объявил о намерении признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

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