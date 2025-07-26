Лидер Италии раскритиковала Макрона за Палестину

В интервью газете Repubblica она подчеркнула, что неоднократно высказывала эту позицию в парламенте, а также лично палестинской администрации и президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает преждевременным признание Государства Палестина до его фактического создания.

«Признание Палестины без ее реального существования может быть контрпродуктивным и создать иллюзию решения проблемы только на бумаге», — заявила Мелони.

Ранее президент Франции Макрон объявил о намерении признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.