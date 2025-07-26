Польша готовится к войне с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа в целом и Польша в частности должны быть готовы к потенциальной войне с Россией уже к 2027 году.
Об этом он сказал 26 июля в выступлении в городе Пабьянице, сообщает агентство PAP.
По словам Туска, польское правительство намерено максимально использовать ближайшие два года для стабилизации ситуации и укрепления национальной безопасности.
Глава кабмина также сослался на аналогичные оценки нового главнокомандующего Объединенных сил НАТО, генерал-лейтенанта ВС США Алекса Гринкевича. По его мнению, к 2027 году Россия и Китай могут укрепиться настолько, что начнут искать возможности для скоординированного противостояния США и НАТО.