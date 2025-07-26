Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding

Как сообщал ранее haqqin.az , 18 июля Европейский союз принял восемнадцатый пакет санкций против России. В этот очередной пакет были включены названия 105 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. Согласно решению Совета ЕС № 2025/1495, данным судам запрещается заходить в порты стран - членов ЕС, а также пользоваться широким спектром услуг, связанных с морскими перевозками.

В своем небольшом расследовании haqqin.az со ссылкой на специализированные сайты, осуществляющие мониторинг движения судов, обнаружил, что «Низами Гянджеви» (IMO 9369617, MMSI 273314230), построенный в 2006 году, в настоящее время ходит под российским флагом. А текущим местоположением судна указывается Каспийское море. По сообщению специализированного ресурса Balticshipping, танкер принадлежит компании Palmali Shipping Service, зарегистрированной в Стамбуле.

Однако, как сообщила в беседе с haqqin.az пресс-секретарь компании Palmali Holding Фидан Байрамалиева, ни один из танкеров, принадлежащих компании, не попал под санкции Eвросоюза. В данное время в собственности компании не числится химического танкера под названием «Низами Гянджеви».

Упомянутый танкер в 2006 году носил имя «Ленкорань» и принадлежал холдингу Palmali. Однако впоследствии судно было продано другой компании, и его название было изменено. В настоящее время данный танкер не имеет никакого отношения к Palmali Holding.