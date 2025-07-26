Зеленский: У России серьезные потери

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия испытывает ощутимые потери, в том числе экономические, и подчеркнул необходимость усиления давления на фоне этих трудностей.

«Были важные доклады разведок — Службы внешней разведки. Об эффективности санкций, о потерях врага, в том числе экономических. Эти потери действительно ощутимы», — отметил глава государства в вечернем видеообращении в субботу.

По словам Зеленского, санкции будут ощущаться еще сильнее, и он поблагодарил всех международных партнеров за поддержку.

«Сейчас именно тот момент, когда нужно надавить на Россию так, чтобы в следующем году войны уже не было. Они должны понять: перетерпеть не получится. Мы работаем именно ради этого», — подчеркнул президент.