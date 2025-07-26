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«Хандала» приближается к Газе

26 июля 2025, 23:06 779

Активисты флотилии свободы на судне «Хандала», плывущем в сектор Газа, вечером 26 июля сообщили о приближении неизвестного корабля, вероятно, израильского ВМФ. На борту включили сигналы тревоги и надели спасательные жилеты. Над судном кружил беспилотник.

Ранее активисты заявили, что пересекли точку, где полтора месяца назад спецназ «Шайетет 13» захватил судно «Мадлен». В соцсетях они подчеркнули: «Мы безоружны, гружены гуманитарной помощью, несем надежду».

Судно вышло из итальянского порта Галлиполи 20 июля в составе международной флотилии с целью прорвать блокаду Газы и выразить солидарность с ее жителями. Путешествие планировалось около десяти дней. Перед отплытием сотни сторонников с палестинскими флагами провожали судно.

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