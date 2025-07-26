Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть

Издание The Barents Observer, публикуемое в Норвегии, сообщает, что более 30 танкеров, входящих в состав так называемого «теневого флота» России и попавших под санкции, проходят у северных берегов страны. Один из них — танкер Matari, спущенный на воду 22 года назад, длиной 248 метров, 25 июля зашел в российский порт Мурманск. На прошлой неделе Matari пересек Норвежское море и вошел в Баренцево море. Судно направляется к одному из перегрузочных терминалов в Кольском заливе, где его загрузят нефтью, добытой на российском арктическом месторождении. По данным мониторинговых центров, танкер вышел из Мангалора (Индия) и ходит под флагом Сьерра-Леоне. За последние три года неоднократно менял название, флаг и судоходную компанию. До 1 июня 2025 года судно называлось Arabela.

Matari входит в список из 104 судов, попавших под санкции в рамках 18-го пакета ограничительных мер ЕС против России. Этот пакет утвержден Советом ЕС 18 июля и стал одной из самых жестких санкционных инициатив против Москвы. Об этом в своем заявлении напомнила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Всего в санкционном списке ЕС числятся 444 судна, входящие в так называемый «теневой флот». Эти суда используются для обхода ценового потолка на российскую нефть, установленного ЕС, а также для транспортировки военной техники и похищенного украинского зерна. Matari — один из многочисленных танкеров, перевозящих российскую арктическую нефть. The Barents Observer отслеживает подобные перевозки в Баренцевом море и располагает перечнем более 30 подсанкционных судов, заходивших в порт Мурманска. Как минимум десять из них включены в последний, 18-й санкционный пакет. Помимо Matari, в списке фигурирует и танкер Yanhu, ходящий под флагом Коморских островов. Он прибыл в Кольский залив почти одновременно с Matari. За последние три года это судно четыре раза меняло название, столько же — флаг и трижды — владельца. Об этом свидетельствуют данные международной системы судоходной информации Equasis.

Нарастающая активность «теневого флота» у северного побережья Норвегии вызывает серьезную обеспокоенность у экологов и специалистов по морской безопасности. Руководитель норвежского отделения Greenpeace Фроде Плейм заявил изданию: «Вопрос не в том, произойдет ли авария у норвежского побережья с участием танкера из теневого флота, а в том, когда именно это случится». Haqqin.az также получил дополнительную информацию о танкере Matari, следующем к нефтяному терминалу на Кольском полуострове. Согласно новым данным, танкер считается «судном азербайджанского происхождения», так как управляется зарегистрированной в Азербайджане компанией. Ранее, в мае 2025 года, танкер попал под санкции Великобритании, а в июне — Канады. Собственником судна является компания Oasis Bloom Corp., зарегистрированная на Сейшельских островах в марте 2024 года. Эта же компания выполняет функции судоходного менеджера. В свою очередь, она передала судно в управление азербайджанской компании Anchor Elite Shipmanagement, зарегистрированной в апреле 2024 года — всего через несколько дней после создания Oasis Bloom Corp. Адрес регистрации Anchor Elite Shipmanagement: город Сумгаит, дом 20/33, квартира 9.