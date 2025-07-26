Американцам предложили новый способ погасить госдолг

Минфин США начал принимать пожертвования на погашение госдолга через сервис Venmo, сообщает Business Insider.
Ранее ведомство принимало платежи с банковских счетов и карт, а с февраля-марта 2025 года добавило возможность жертвовать через Venmo на сайте Pay.gov.
Venmo — мобильный платежный сервис, принадлежащий PayPal, который позволяет переводить деньги между пользователями в США и имеет элементы социальной сети.
На 26 июля госдолг США составил $36,72 трлн. В 2024 году Минфин получил более $2,7 млн пожертвований на погашение долга, тогда как в 2023 году — около $1 млн.
Госдолг — это задолженность федерального правительства перед частными лицами, иностранными инвесторами, государствами и фондами. США занимают деньги через выпуск государственных облигаций, которые продаются на биржах.
5 июля президент Дональд Трамп подписал законопроект, увеличивающий потолок госдолга до $5 трлн.