Американцам предложили новый способ погасить госдолг

Ранее ведомство принимало платежи с банковских счетов и карт, а с февраля-марта 2025 года добавило возможность жертвовать через Venmo на сайте Pay.gov.

Venmo — мобильный платежный сервис, принадлежащий PayPal, который позволяет переводить деньги между пользователями в США и имеет элементы социальной сети.

На 26 июля госдолг США составил $36,72 трлн. В 2024 году Минфин получил более $2,7 млн пожертвований на погашение долга, тогда как в 2023 году — около $1 млн.

Госдолг — это задолженность федерального правительства перед частными лицами, иностранными инвесторами, государствами и фондами. США занимают деньги через выпуск государственных облигаций, которые продаются на биржах.

5 июля президент Дональд Трамп подписал законопроект, увеличивающий потолок госдолга до $5 трлн.