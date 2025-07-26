«Глаза в небе»: Как НАТО наблюдает за Калининградом

Корреспондент издания участвовал в таком восьмичасовом полете на самолете Boeing E-3, оснащенном мощным радиолокатором и секретным оборудованием для разведки и координации действий союзников.

НАТО следит за Россией в районе Калининграда с помощью комплексов AWACS — «глаз в небе», пишет Business Insider.

AWACS - это авиационная система предупреждения и контроля, способная обнаруживать цели в воздухе, на земле и воде, направлять средства поражения и координировать операции. На панели управления отображаются символы, указывающие на военные объекты в регионе Балтики и Калининграда.

Самолет, хоть и старый (серийное производство завершилось в 1992 году), остается ключевым для НАТО и оснащен современными системами. Экипаж работает как в офисе, используя компьютеры и приборы, а в задней части есть быт — кровати, кухня и туалет.

Капитан Джаспер из Нидерландов отметил, что AWACS используют там, где наземная разведка бессильна.