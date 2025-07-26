USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

«Глаза в небе»: Как НАТО наблюдает за Калининградом

26 июля 2025, 23:48 450

НАТО следит за Россией в районе Калининграда с помощью комплексов AWACS — «глаз в небе», пишет Business Insider.

Корреспондент издания участвовал в таком восьмичасовом полете на самолете Boeing E-3, оснащенном мощным радиолокатором и секретным оборудованием для разведки и координации действий союзников.

AWACS - это авиационная система предупреждения и контроля, способная обнаруживать цели в воздухе, на земле и воде, направлять средства поражения и координировать операции. На панели управления отображаются символы, указывающие на военные объекты в регионе Балтики и Калининграда.

Самолет, хоть и старый (серийное производство завершилось в 1992 году), остается ключевым для НАТО и оснащен современными системами. Экипаж работает как в офисе, используя компьютеры и приборы, а в задней части есть быт — кровати, кухня и туалет.

Капитан Джаспер из Нидерландов отметил, что AWACS используют там, где наземная разведка бессильна.

ВСУ отбили масштабную атаку под Северском
ВСУ отбили масштабную атаку под Северском
00:24 44
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 923
ВСУ ликвидировали командира российского полка
ВСУ ликвидировали командира российского полка
26 июля 2025, 22:36 2297
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США обновлено 22:05
26 июля 2025, 22:05 1315
Цель Турции: Зангезур!
Цель Турции: Зангезур!
26 июля 2025, 21:16 3725
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро наша корреспонденция
26 июля 2025, 19:44 2242
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
26 июля 2025, 13:11 4509
Украинский дрон сбил дорогой российский беспилотник на высоте 5,5 км
Украинский дрон сбил дорогой российский беспилотник на высоте 5,5 км видео
26 июля 2025, 20:15 4143
Трамп решил остановить войну между Таиландом и Камбоджей
Трамп решил остановить войну между Таиландом и Камбоджей обновлено 20:47
26 июля 2025, 20:47 1717
Посадить жителей Баку на крыши автобусов!
Посадить жителей Баку на крыши автобусов! поговорим о наших проблемах
26 июля 2025, 19:10 4847
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
26 июля 2025, 11:51 5590

ЭТО ВАЖНО

ВСУ отбили масштабную атаку под Северском
ВСУ отбили масштабную атаку под Северском
00:24 44
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 923
ВСУ ликвидировали командира российского полка
ВСУ ликвидировали командира российского полка
26 июля 2025, 22:36 2297
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США обновлено 22:05
26 июля 2025, 22:05 1315
Цель Турции: Зангезур!
Цель Турции: Зангезур!
26 июля 2025, 21:16 3725
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро наша корреспонденция
26 июля 2025, 19:44 2242
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
26 июля 2025, 13:11 4509
Украинский дрон сбил дорогой российский беспилотник на высоте 5,5 км
Украинский дрон сбил дорогой российский беспилотник на высоте 5,5 км видео
26 июля 2025, 20:15 4143
Трамп решил остановить войну между Таиландом и Камбоджей
Трамп решил остановить войну между Таиландом и Камбоджей обновлено 20:47
26 июля 2025, 20:47 1717
Посадить жителей Баку на крыши автобусов!
Посадить жителей Баку на крыши автобусов! поговорим о наших проблемах
26 июля 2025, 19:10 4847
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
26 июля 2025, 11:51 5590
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться