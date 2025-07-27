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Россияне разбомбили завод чая в Днепре

ФОТО
00:53 619

Российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру. Одним из объектов, попавших под обстрел, стало предприятие по производству чая TeaHouse, сообщает пресс-служба компании.

По информации TeaHouse, повреждены производственные и складские помещения. В компании уточнили, что никто из сотрудников не пострадал, однако масштабы разрушений значительны — предприятие временно приостановило работу и приступило к оценке ущерба.

«Это серьезное испытание для нас, но мы намерены продолжать работу, искать пути восстановления и рассчитываем на поддержку сообщества», — говорится в заявлении компании.

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