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Харьков под массированной атакой

01:25 323

Вечером 26 июля в Харькове прогремели взрывы во время очередного налета российских ударных беспилотников типа «Шахед». Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

«В Харькове взрыв. Дрон ударил по Киевскому району. Будьте осторожны, на город продолжают поступать беспилотники», — предупредил он.

Позже Терехов сообщил, что под удар попало неработающее гражданское предприятие. Информация о последствиях уточняется. Еще один «прилет» пришелся примерно на то же место.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил движение ударных беспилотников в регионе: «В области — группа ударных дронов. Угроза для Харькова сохраняется. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги».

Воздушные силы Украины также сообщили, что новая группа ударных беспилотников вылетела из Белгородской области в направлении Харьковской.

Вечером 26 июля по гражданской инфраструктуре в Сумской области был нанесен удар. Пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

«Вечером войска РФ снова атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской громады — в Ковпаковском районе города. В результате пострадали гражданские», — отметил он.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Один из них, 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.

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