Харьков под массированной атакой

«В Харькове взрыв. Дрон ударил по Киевскому району. Будьте осторожны, на город продолжают поступать беспилотники», — предупредил он.

Вечером 26 июля в Харькове прогремели взрывы во время очередного налета российских ударных беспилотников типа «Шахед». Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже Терехов сообщил, что под удар попало неработающее гражданское предприятие. Информация о последствиях уточняется. Еще один «прилет» пришелся примерно на то же место.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил движение ударных беспилотников в регионе: «В области — группа ударных дронов. Угроза для Харькова сохраняется. Находитесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги».

Воздушные силы Украины также сообщили, что новая группа ударных беспилотников вылетела из Белгородской области в направлении Харьковской.

Вечером 26 июля по гражданской инфраструктуре в Сумской области был нанесен удар. Пострадали по меньшей мере три человека, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

«Вечером войска РФ снова атаковали гражданскую инфраструктуру Сумской громады — в Ковпаковском районе города. В результате пострадали гражданские», — отметил он.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы. Один из них, 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.