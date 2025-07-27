Воздушная тревога в регионах России

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили несколько воздушных целей, включая беспилотники, над территорией Ростовской и Брянской областей, а также над Крымом, который находится под контролем РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении ведомства уточняется, что с 22:50 26 июля до 01:00 27 июля по бакинскому времени дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников самолетного типа: восемь — над Ростовской областью, по два — над Брянской областью и Крымом.

В связи с угрозой атаки беспилотников на всей территории Липецкой области был введен режим воздушной тревоги, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Аналогичное предупреждение распространили и власти Воронежской области. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие, по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Силы ПВО, по его словам, находятся в полной боевой готовности.

Кроме того, в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.