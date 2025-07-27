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Азербайджанские студенты поехали работать в турецкие отели

Рамиль Алиев, собкор
02:05 238

136 студентов третьего курса Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АУТМ) проходят 5-месячную производственную практику в Турции. Из них 86 студентов – в пятизвездочных отелях.

Об этом haqqin.azсообщили в Азербайджанском университете туризма и менеджмента.

Программа реализуется согласно учебному плану факультета «Туризм и гостеприимство» по специальности «Организация туристической деятельности» АУТМ. Для эффективной организации производственной практики студентов между вузом и различными предприятиями туристической и гостиничной сферы заключены официальные договоры.

Цель программы – изучить передовой опыт Турции, как одной из топовых туристических стран мира. 

АУТМ – высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку кадров в сфере туризма и менеджмента в стране. В настоящее время в университете функционируют 3 факультета и 8 кафедр. Обучение в АТМУ осуществляется по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также дополнительного образования. В текущем году университет выпустил 419 специалистов в сферах туризма и менеджмента.

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