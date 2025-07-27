Бедуины уезжают после столкновения с друзами

Киев (Украина). Протесты против закона об ограничениях для антикоррупционных органов
Сувейда (Сирия). Бедуины уезжают после столкновений с друзами
Буэнос-Айрес (Аргентина). Демонстрант вышел с плакатом: «Пенсионеры сопротивляются» во время акции протеста с требованием повышения пенсий
Прэахвихеа (Камбоджа). Резкая эскалация давнего пограничного конфликта между Камбоджой и Таиландом
В Киргизии проходят Международные соревнования Gallops-2025 - уникальный конный тур
Нью-Дели (Индия). Дожди обрушились на Нью-Дели
Гриндавик (Исландия). Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес