USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя

горячая тема
Адем Исмаил Бакуви, автор haqqin.az
02:19 1062

После скоротечной, но болезненной войны с Израилем, к которой на время присоединились США, руководство Исламской Республики Иран пересматривает основы своего идеологического нарратива.

Иранская власть стремительно обращается к символам, ранее чуждым её официальной религиозной риторике -  к патриотическим гимнам, доисламскому фольклору и даже культурному наследию до революции 1979 года. Цель — перенаправить общественное возмущение и страх в русло государственной лояльности.

Но за этими, на первый взгляд, декоративными изменениями скрывается более глубокий процесс - трансформация легитимности власти на фоне потери социального капитала.

В Иране возвращают реликты периода Пехлеви

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, ранее неуклонно отождествлявший государство с исламской революцией, теперь использует патриотическую лексику, ассоциировавшуюся с монархическим прошлым. На траурной церемонии по Тасуа в присутствии рахбара прозвучала песня «Эй, Иран», когда-то находившаяся почти под запретом. Это был не просто жест, а попытка восстановить национальное единство в условиях, когда религиозная риторика больше не выполняет цементирующую функцию.

Иран не впервые обращается в кризисные периоды к национализму. Подобное, в частности, происходило в конце ирано-иракской войны. Однако нынешнее слияние шиитской идентичности с доисламской иранской символикой (образ Араша-стрелка, фигура Шапура I) выглядит уже не как временная тактика, а как стратегический сдвиг в идеологической парадигме.

Контекст этой трансформации предельно ясен: к моменту израильских ударов Иран находился на грани социального взрыва. Экономический кризис, перебои с водой, топливом и электричеством, усиливающиеся репрессии — всё это вело к новой волне протестов. Однако внешняя агрессия позволила режиму сменить повестку.

На траурной церемонии по Тасуа в присутствии рахбара прозвучала песня «Эй, Иран», когда-то находившаяся почти под запретом

Призывы США и Израиля к иранцам восстать против власти, прозвучавшие сразу после начала боевых действий, парадоксальным образом сыграли на руку режиму. Даже те, кто был критически настроен к власти, предпочли воздержаться от протестов: страх перед «чужими переменами» оказался сильнее внутреннего недовольства.

Сейчас мы наблюдаем в Иране мобилизационный патриотизм — политическую конструкцию, в которой угроза извне используется как оправдание внутреннего давления.

Все это вызывает резонный вопрос: речь идёт о подлинном ренессансе национального самосознания или, все-таки, о поверхностной пропаганде?

Ответ, скорее всего, лежит в третьей плоскости. Это не ренессанс и не пропаганда, а инструмент выживания власти, стремящейся заменить изношенный религиозный дискурс новым, более универсальным патриотическим нарративом.

Как справедливо отметил в интервью The New York Times профессор Али Ансари, «революционное руководство осознало, что в трудные моменты необходимо прибегать к националистической риторике, чтобы объединить народ».

Вопрос лишь в том, насколько долгосрочным окажется этот ресурс? И выдержит ли он нарастающий разрыв между обществом и государством?

Иранская теократия, похоже, делает ставку на синтез — на попытку совместить традиции Кербелы с символами Персеполя

Сегодняшний иранский национализм — не проявление воли народа, а инструмент политического выживания элит. Его эффективность будет зависеть от того, смогут ли власти органично встроить обновлённые символы в повседневную культуру, не разрушив при этом собственные религиозные устои.

Как показывает опыт последних месяцев, даже авторитарные режимы вынуждены адаптировать идеологию. Иранская теократия, похоже, делает ставку на синтез — на попытку совместить традиции Кербелы с символами Персеполя.

А вот ответа на вопрос, станет ли это платформой для национальной консолидации или лишь отложит социальный кризис, пока нет.

Читайте по теме

А шах-то голый!.. рожденная революцией; все еще актуально
10 июля 2025, 02:55 10276
Хомейни и Роухани хотят светский Иран в гостях у haqqin.az профессор Хасан Мансур
11 июля 2025, 12:18 7141
Лидеры «зеленой революции» на свободе. Да здравствуют лидеры! былое и думы
5 июля 2025, 16:43 5829
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы
26 июля 2025, 23:11 2714
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
26 июля 2025, 15:10 8142
Бедуины уезжают после столкновения с друзами
Бедуины уезжают после столкновения с друзами объектив haqqin.az
02:09 665
Турция в огне
Турция в огне видео; обновлено 01:10
01:10 3961
Украинцы отбили масштабную атаку России
Украинцы отбили масштабную атаку России
00:24 2246
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 1524
ВСУ ликвидировали командира российского полка
ВСУ ликвидировали командира российского полка
26 июля 2025, 22:36 3773
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США обновлено 22:05
26 июля 2025, 22:05 1697
Цель Турции: Зангезур!
Цель Турции: Зангезур!
26 июля 2025, 21:16 5088
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро наша корреспонденция
26 июля 2025, 19:44 2702
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
26 июля 2025, 13:11 4840

ЭТО ВАЖНО

Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы
26 июля 2025, 23:11 2714
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
26 июля 2025, 15:10 8142
Бедуины уезжают после столкновения с друзами
Бедуины уезжают после столкновения с друзами объектив haqqin.az
02:09 665
Турция в огне
Турция в огне видео; обновлено 01:10
01:10 3961
Украинцы отбили масштабную атаку России
Украинцы отбили масштабную атаку России
00:24 2246
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 1524
ВСУ ликвидировали командира российского полка
ВСУ ликвидировали командира российского полка
26 июля 2025, 22:36 3773
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США
ХАМАС боится спецопераций Израиля и США обновлено 22:05
26 июля 2025, 22:05 1697
Цель Турции: Зангезур!
Цель Турции: Зангезур!
26 июля 2025, 21:16 5088
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро наша корреспонденция
26 июля 2025, 19:44 2702
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
26 июля 2025, 13:11 4840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться