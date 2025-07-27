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Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»

08:59 771

Президент США Дональд Трамп «теряет терпение», но все еще заинтересован в прекращении войны России против Украины и хочет увидеть конкретные шаги для его завершения. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, Трамп разочарован тем, что его контакты с Россией «ни к чему не приводят».

«Он [президент США] теряет терпение и все меньше готов ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — сказал Рубио.

В середине июля американский лидер заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил вторичными пошлинами «около 100%», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня в Украине, на это он отвел 50 дней.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что «все уже привыкли к жесткой и прямолинейной риторике» Дональда Трампа. По мнению Пескова, президент США прибегает к ней из-за желания подтвердить свое участие в процессе прекращения

Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
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