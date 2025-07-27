В секторе Газа объявили «гуманитарное перемирие»

В воскресенье, 27 июля, с 10:00 до 20:00 в секторе Газа будет действовать режим «локального тактического прекращения огня в целях удовлетворения гуманитарных потребностей». Так говорится в заявлении армии Израиля, которое цитируют израильские СМИ.

Ранее было объявлено, что 27 июля в 10:00 в Газе вступает в силу «гуманитарное перемирие». Ожидается, что в сектор будут доставлены продовольствие и медикаменты со стороны Египта. 26 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о «гуманитарном перемирии» в секторе Газа. По сообщению Ynet, перемирие позволит безопасно передвигаться конвоям ООН и гуманитарным организациям, доставляющим продовольствие и медикаменты населению сектора Газа. Как сообщает «Кан», грузовики с гуманитарной помощью уже выехали из Египта в сектор Газа, а Объединенные Арабские Эмираты объявили о намерении сбросить гуманитарную помощь с воздуха.

В ЦАХАЛ разъяснили, что прекращение огня в этот период будет обеспечиваться не по всему сектору, а в ряде районов, где не действует Армия обороны Израиля, в частности на юго-западе, в центре сектора и в городе Газа. Подчеркивается, что «гуманитарное перемирие» будет обеспечиваться «до дальнейшего уведомления». Определены постоянно охраняемые маршруты для доставки гуманитарных грузов, работающие с 6:00 до 23:00.

Речь не идет о реализации соглашения между Израилем и ХАМАС. Договоренностей об освобождении заложников и прекращении огня пока не достигнуто, отмечают израильские СМИ.