В Америке нашли «отличного» кандидата в президенты

Вице-президент Джей Ди Вэнс может стать «отличным» кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2028 году, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио назвал Вэнса «близким другом», отметил его работу в качестве вице-президента, выразив надежду, что тот намерен выдвинуть свою кандидатуру.

Рубио также спросили, не планирует ли он сам претендовать на президентский пост в 2028 году. «Никогда не знаешь, что уготовило будущее. Ничего не исключено», - ответил он.

Госсекретарь подчеркнул, что на данном этапе рассматривает свою текущую деятельность как потенциальную «вершину карьеры». По его словам, в настоящий момент он сосредоточен на работе в Госдепартаменте и не участвует во внутренней политике. Рубио добавил, что рассчитывает оставаться на занимаемой должности до января 2028 года, если это позволит президент Трамп.