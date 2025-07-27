Самолет Boeing загорелся во время взлета

Пассажиров рейса American Airlines, вылетавшего из международного аэропорта Денвера в Майами, эвакуировали после того, как на взлетно-посадочной полосе загорелся Boeing 737 MAX 8, сообщает CNN.
Возможной причиной федеральное авиационное управление США (FAA) назвало неисправность шасси. Опубликованы кадры, на которых видно, как пассажиры покидают самолет по надувному трапу, в то время как из-под задней части лайнера идет дым и вырывается пламя.
В заявлении авиакомпании указано, что перед взлетом у самолета возникла проблема с шасси. Пожарная служба Денвера в соцсети Х сообщила, что самолет еще находился на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.
Сотрудники экстренных служб аэропорта и пожарная служба Денвера эвакуировали всех находившихся на борту на взлетно-посадочную полосу. Огонь потушили.
Аmerican Airlines сообщила, что после происшествия самолет вывели из эксплуатации для проверки и технического обслуживания.