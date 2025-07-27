Самолет Boeing загорелся во время взлета

Пассажиров рейса American Airlines, вылетавшего из международного аэропорта Денвера в Майами, эвакуировали после того, как на взлетно-посадочной полосе загорелся Boeing 737 MAX 8, сообщает CNN.

Возможной причиной федеральное авиационное управление США (FAA) назвало неисправность шасси. Опубликованы кадры, на которых видно, как пассажиры покидают самолет по надувному трапу, в то время как из-под задней части лайнера идет дым и вырывается пламя.