Уиткофф надеется: закончить войну в Украине до конца срока Трампа

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется на прекращение войны РФ против Украины и достижение мира на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа.

В интервью Fox News Уиткофф отметил, что значимым завершением его работы было бы завершение войны между Россией и Украиной и подписание мирного договора. «Это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — сказал Уиткофф.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, потому что это должно произойти, если мы расширим «Авраамовы соглашения», если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будет главными достижениями», — добавил он.