USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Уиткофф надеется: закончить войну в Украине до конца срока Трампа

10:23 476

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф надеется на прекращение войны РФ против Украины и достижение мира на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа.

В интервью Fox News Уиткофф отметил, что значимым завершением его работы было бы завершение войны между Россией и Украиной и подписание мирного договора. «Это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — сказал Уиткофф.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, потому что это должно произойти, если мы расширим «Авраамовы соглашения», если мы добьемся прочного мира в Газе, если мы установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будет главными достижениями», — добавил он.

Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
10:55 532
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
08:59 2214
Люди бегут от войны
Люди бегут от войны объектив haqqin.az
06:17 4290
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема
02:19 5923
Посадить жителей Баку на крыши автобусов!
Посадить жителей Баку на крыши автобусов! поговорим о наших проблемах
26 июля 2025, 19:10 7262
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы
26 июля 2025, 23:11 4891
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
26 июля 2025, 15:10 9395
Бедуины уезжают после столкновения с друзами
Бедуины уезжают после столкновения с друзами объектив haqqin.az
02:09 2972
Турция в огне
Турция в огне видео; обновлено 01:10
01:10 6480
Украинцы отбили масштабную атаку России
Украинцы отбили масштабную атаку России
00:24 5018
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 2357

ЭТО ВАЖНО

Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
10:55 532
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
08:59 2214
Люди бегут от войны
Люди бегут от войны объектив haqqin.az
06:17 4290
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема
02:19 5923
Посадить жителей Баку на крыши автобусов!
Посадить жителей Баку на крыши автобусов! поговорим о наших проблемах
26 июля 2025, 19:10 7262
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы
26 июля 2025, 23:11 4891
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
26 июля 2025, 15:10 9395
Бедуины уезжают после столкновения с друзами
Бедуины уезжают после столкновения с друзами объектив haqqin.az
02:09 2972
Турция в огне
Турция в огне видео; обновлено 01:10
01:10 6480
Украинцы отбили масштабную атаку России
Украинцы отбили масштабную атаку России
00:24 5018
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 2357
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться