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«Ожесточенные» переговоры Америки и Евросоюза

10:40 433

В преддверии ожидаемой встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен министр торговли США Говард Латник и представители Евросоюза провели переговоры по вопросу пошлин, сообщает британская Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, переговоры, которые состоялись 26 июля, местами носили «ожесточенный» характер.

«Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС», - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. Фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье.

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