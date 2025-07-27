«Ожесточенные» переговоры Америки и Евросоюза

В преддверии ожидаемой встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен министр торговли США Говард Латник и представители Евросоюза провели переговоры по вопросу пошлин, сообщает британская Financial Times со ссылкой на источники.

«Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС», - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. Фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье.