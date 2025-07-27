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Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы

10:55 537

Российские войска за последние сутки продвинулись в двух областях Украины - Харьковской и Донецкой, сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что россияне продвинулись возле Волчанских Хуторов в Харьковской области, Яблоновки и Орехового - в Донецкой.

В то же время в отчете американского Института изучения войны сообщается, что ВСУ недавно продвинулись в Сумской и Харьковской областях. В ISW говорят, что в Сумской области ВСУ вернули себе Кондратовку, а также контратаковали вблизи населенных пунктов Варачиное, Садки и Юнаковка.

«Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области и вблизи Великого Бурлука и Лимана…», - сообщают аналитики.

В Харьковской области российские войска наступали на северо-восток от города Харьков. В Донецкой области российская армия активизировала наступательные действия на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях. Также российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

В то же время в Луганской области, возле ее административной границы с Донецким регионом, украинские войска недавно продвинулись на лиманском направлении, к югу от Дибровы в районе Серебрянского леса.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области россияне обходят Купянск с северо-запада и уже пытаются отрезать ВСУ пути к отступлению.

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