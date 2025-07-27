Посредничество Трампа не помогло: Таиланд и Камбоджа продолжают воевать

На границе Таиланда и Камбоджи утром 27 июля возобновились обстрелы, несмотря на посреднические усилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает тайская газета Khaosod со ссылкой на военных Таиланда.
По их данным, камбоджийцы возобновили обстрелы и наступательные действия в северо-восточной тайской провинции Сурин. Тайская артиллерия бьет по окрестностям города Самроунг на севере Камбоджи, в 20 км от госграницы, сообщает агентство AFP. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по древним индуистским храмам.
В субботу бои впервые перекинулись на южные приморские провинции Таиланда, то есть приблизились к морским курортам. 27 июля, по данным камбоджийской газеты The Phnom Penh Post, тайская артиллерия обстреляла там высоты на камбоджийской стороне границы. О других боях на южном фронте не сообщается.
Вечером 26 июля Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности главы кабмина Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. По словам хозяина Белого дома, стороны договорились незамедлительно встретиться для переговоров. Оба политика тогда также заявили, что готовы к прекращению огня. В Бангкоке потребовали, чтобы «волю к миру» сначала проявил Пномпень. Взаимные обвинения со стороны тайских и камбоджийских дипломатов прозвучали и на заседании Совбеза ООН.
Число беженцев достигло 130 000 человек со стороны Таиланда и 80 000 в Камбодже, сообщает AFP.