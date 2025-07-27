Посредничество Трампа не помогло: Таиланд и Камбоджа продолжают воевать

По их данным, камбоджийцы возобновили обстрелы и наступательные действия в северо-восточной тайской провинции Сурин. Тайская артиллерия бьет по окрестностям города Самроунг на севере Камбоджи, в 20 км от госграницы, сообщает агентство AFP. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по древним индуистским храмам.

На границе Таиланда и Камбоджи утром 27 июля возобновились обстрелы, несмотря на посреднические усилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает тайская газета Khaosod со ссылкой на военных Таиланда.

В субботу бои впервые перекинулись на южные приморские провинции Таиланда, то есть приблизились к морским курортам. 27 июля, по данным камбоджийской газеты The Phnom Penh Post, тайская артиллерия обстреляла там высоты на камбоджийской стороне границы. О других боях на южном фронте не сообщается.

Вечером 26 июля Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности главы кабмина Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. По словам хозяина Белого дома, стороны договорились незамедлительно встретиться для переговоров. Оба политика тогда также заявили, что готовы к прекращению огня. В Бангкоке потребовали, чтобы «волю к миру» сначала проявил Пномпень. Взаимные обвинения со стороны тайских и камбоджийских дипломатов прозвучали и на заседании Совбеза ООН.

Число беженцев достигло 130 000 человек со стороны Таиланда и 80 000 в Камбодже, сообщает AFP.