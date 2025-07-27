USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Посредничество Трампа не помогло: Таиланд и Камбоджа продолжают воевать

11:04 178

На границе Таиланда и Камбоджи утром 27 июля возобновились обстрелы, несмотря на посреднические усилия президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает тайская газета Khaosod со ссылкой на военных Таиланда.

По их данным, камбоджийцы возобновили обстрелы и наступательные действия в северо-восточной тайской провинции Сурин. Тайская артиллерия бьет по окрестностям города Самроунг на севере Камбоджи, в 20 км от госграницы, сообщает агентство AFP. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по древним индуистским храмам.

В субботу бои впервые перекинулись на южные приморские провинции Таиланда, то есть приблизились к морским курортам. 27 июля, по данным камбоджийской газеты The Phnom Penh Post, тайская артиллерия обстреляла там высоты на камбоджийской стороне границы. О других боях на южном фронте не сообщается.

Вечером 26 июля Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и с исполняющим обязанности главы кабмина Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. По словам хозяина Белого дома, стороны договорились незамедлительно встретиться для переговоров. Оба политика тогда также заявили, что готовы к прекращению огня. В Бангкоке потребовали, чтобы «волю к миру» сначала проявил Пномпень. Взаимные обвинения со стороны тайских и камбоджийских дипломатов прозвучали и на заседании Совбеза ООН.

Число беженцев достигло 130 000 человек со стороны Таиланда и 80 000 в Камбодже, сообщает AFP.

Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
10:55 539
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
08:59 2219
Люди бегут от войны
Люди бегут от войны объектив haqqin.az
06:17 4295
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема
02:19 5926
Посадить жителей Баку на крыши автобусов!
Посадить жителей Баку на крыши автобусов! поговорим о наших проблемах
26 июля 2025, 19:10 7262
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы
26 июля 2025, 23:11 4892
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
26 июля 2025, 15:10 9396
Бедуины уезжают после столкновения с друзами
Бедуины уезжают после столкновения с друзами объектив haqqin.az
02:09 2972
Турция в огне
Турция в огне видео; обновлено 01:10
01:10 6482
Украинцы отбили масштабную атаку России
Украинцы отбили масштабную атаку России
00:24 5018
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 2357

ЭТО ВАЖНО

Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
10:55 539
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
08:59 2219
Люди бегут от войны
Люди бегут от войны объектив haqqin.az
06:17 4295
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема
02:19 5926
Посадить жителей Баку на крыши автобусов!
Посадить жителей Баку на крыши автобусов! поговорим о наших проблемах
26 июля 2025, 19:10 7262
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть
Еще один азербайджанский танкер перевозит подсанкционную российскую нефть продолжение главной темы
26 июля 2025, 23:11 4892
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
26 июля 2025, 15:10 9396
Бедуины уезжают после столкновения с друзами
Бедуины уезжают после столкновения с друзами объектив haqqin.az
02:09 2972
Турция в огне
Турция в огне видео; обновлено 01:10
01:10 6482
Украинцы отбили масштабную атаку России
Украинцы отбили масштабную атаку России
00:24 5018
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding
Азербайджанский танкер, попавший под санкции ЕС, не имеет отношения к Palmali Holding продолжение главной темы
26 июля 2025, 22:46 2357
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться