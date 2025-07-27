Россия готовится к масштабным ударам по Украине

Увеличение производства ракет и беспилотников в России, вероятно, позволит Москве продолжать наносить все более крупные удары по Украине осенью 2025 года, сообщается в отчете Американского института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что в последнее время российские военные используют более плотную концентрацию ракет, а различные сообщения указывают на то, что оборонная промышленность РФ увеличивает свои возможности по производству ракет и беспилотников.

ISW ранее заявлял, что российские силы могут быть в состоянии запустить по Украине до 2000 беспилотников за одну ночь к ноябрю 2025 года, если нынешняя модель роста ночного использования российских беспилотников продолжится. По мнению аналитиков, ситуация указывает на критическую важность помощи Запада в укреплении ПВО Украины, особенно с помощью американских систем Patriot, которые могут эффективно противостоять российским баллистическим ракетным угрозам.

Тем временем Reuters со ссылкой на южнокорейскую разведку передает, что Россия готовится к крупномасштабному наступлению на Украину за счет дополнительных солдат КНДР. Сейчас Пхеньян продолжает поставлять России артиллерийские боеприпасы и ракеты в обмен на «технические консультации» по запуску спутников и системам наведения ракет.