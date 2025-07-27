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Неизвестные беспилотники вторглись в закрытое пространство над японской АЭС

11:53 483

Три неизвестных беспилотных летательных аппарата вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной станцией «Гэнкай» на юго-западном японском острове Кюсю, сообщает информагентство Kyodo.

О беспилотниках власти проинформировала энергокомпания Kyushu Electric Power — владелец АЭС. Уточняется, что дроны не причинили какого-либо ущерба, АЭС продолжает работать в обычном режиме. Полицейские ищут беспилотники-нарушители.

В Японии запрещено без разрешения запускать беспилотники в воздушное пространство над важными объектами инфраструктуры, в том числе над АЭС.

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