Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался

Бывший председатель наблюдательного совета Royal Bank Али Джам и его сын, экс-гендиректор банка Фуад Джам, несколько дней назад были освобождены из заключения. Однако вскоре после выхода на свободу Фуад Джам скончался. Как выяснилось, еще находясь в исправительной колонии Ф.Джамстрадал лейкозом, и был освобожден досрочно по причине критического состояния здоровья. Сразу после освобождения Джама-младшего доставили в одну из частных клиник Баку. Однако болезнь зашла слишком далеко, и лечение не дало результатов: бывший банкир умер в больнице. Али Джам, гражданин США иранского происхождения, а также его сын Фуад Джам, в свое время находились в международном розыске по громкому делу о хищениях в Royal Bank. Согласно материалам возбужденного против них уголовного дела, отец с сыном обвинялись в хищениях в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, а также в злоупотреблении служебными полномочиями.

Напомним, что после отзыва лицензии Royal Bank в 2012 году азербайджанские правоохранительные органы начали расследование в отношении руководства банка. Сразу же после начала проверок отец с сыном покинули Азербайджан. Их объявили в международный розыск, а нескольких директоров филиалов приговорили к различным срокам заключения по обвинению в хищении средств под видом кредитов и их легализации через офшорные счета. Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Али и Фуад Джам, используя служебное положение, путем внесения заведомо ложных сведений в официальные документы и оформления фиктивных кредитов на имена 31 юридического и физического лица, присвоили 8,5 миллиона манатов, которые Государственное агентство по аграрному кредитованию при Министерстве сельского хозяйства перечислило на счета ОАО Royal Bank для выдачи сельскохозяйственных займов. Кроме того, следствие установило, что, скрывая реальный источник происхождения средств, Али и Фуад Джам легализовали 7,3 миллиона манатов, незаконно переведенных на счета зарубежных компаний в 19 странах, включая Индию и Францию. В результате следственно-оперативных мероприятий Фуад Джам был задержан 24 июня 2019 года при возвращении в Азербайджан, а Али Джам арестован в Дубае и экстрадирован в Баку 6 июля того же года.