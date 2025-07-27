Ленинградскую область атаковали беспилотники. Задержаны десятки рейсов

В Ломоносовском районе обломки дрона стали причиной пожара в частном секторе. В результате падения обломков пострадала женщина, сообщил Дрозденко. Он также предупредил, что на территории области возможно «частичное понижение сигнала мобильного интернета».

Над Ленинградской областью в течение утра 27 июля были сбиты больше десяти беспилотников, их обломки упали в нескольких районах и на территории промзоны в Приморске, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке беспилотников с начала войны Утром в воскресенье Ленинградскую область атаковали более десяти украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. До этого с воздушными атаками такой интенсивности регион не… pic.twitter.com/61Iu20XW2X

В аэропорту Пулково в районе 7:30 утра (8:30 по Баку) были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, задержаны или отменены десятки рейсов. В 11:05 (12:05 по Баку) в Росавиации сообщили, что аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов. При этом говорится, что отправление рейсов будет осуществляться «по согласованию с соответствующими органами».

В России ежегодно в последнее воскресенье июля отмечается День ВМФ. В 2025 году это 27 июля. По традиции в этот день главный военно-морской парад проходит в Петербурге. Однако в этом году парад отменили. В Кремле отмену парада связали с «общей обстановкой и соображениями безопасности». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего».

Петербургское издание «Фонтанка» писало, что подготовку к параду остановили в первых числах июля. Ранее об отмене парада, салюта и прохождения колонн водных судов сообщил городской комитет по транспорту.

Минобороны России заявило, что в течение ночи на 27 июля были уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотников.

В Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров, в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе. По данным Приволжской железной дороги, в связи с падением обломков на станции Жутово два поезда дальнего следования (Казань — Новороссийск и Адлер — Киров) задержались, один пригородный поезд был отменен. Украинские паблики пишут, что в Жутово была атакована подстанция в районе расположенной там нефтебазы.

В воскресенье над Псковской областью сбиты шесть дронов, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, работа ПВО продолжается.

В аэропорту Волгограда в районе часа ночи были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. К 7:30 они были сняты, на запасной аэродром ушел один самолет.

Ограничения для безопасности полетов также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги.