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Кремль: Отношения с Украиной только после «выполнения задач СВО»

12:45 220

Тема отношений России и Украины пока «слишком теоретический вопрос», вначале нужно зафиксировать «выполнение задач СВО», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты — и самой Украиной, и западниками», — утверждает Песков.

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