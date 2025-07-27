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Трамп: Люблю сильный доллар, но слабый — это выгодно

12:59 773

Президент США Дональд Трамп считает, что сильный доллар «звучит хорошо» и «психологически» ощущается хорошо, однако более слабая валюта обеспечивает большие экономические преимущества для американских производителей и экспортеров.

«Когда у нас сильный доллар, происходит одно: это звучит хорошо. Но у вас нет туризма. Вы не можете продавать тракторы, вы не можете продавать грузовики, вы не можете продавать ничего», — сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом в Шотландию.

Президент США отметил, что сильный доллар в первую очередь способствует контролю над инфляцией, при этом он утверждал, что производители будут первыми, кто выиграет от падения доллара.

«Сейчас это не звучит хорошо, но вы зарабатываете гораздо больше денег с более слабым долларом — не слабым долларом, а более слабым долларом — чем с сильным долларом», — сказал Трамп.

В прошлом Трамп не раз заявлял, что не заинтересован в сильном долларе, который замедляет экономику, а хочет «слабый доллар, который уравновесит китайскую валюту, падающую как камень». Несмотря на то, что он выступает за экономические преимущества более слабого доллара, Трамп признал психологическую привлекательность силы доллара, заключив: «Я люблю сильные доллары».

Еще в 2019 году Трамп обвинял Федеральную резервную систему (ФРС) в том, что ее решения по поводу размера процентной ставки привели к удорожанию доллара и он стал неконкурентоспособным по отношению к другим валютам.

Трамп указал на Японию и Китай как на примеры стран, которые «десятилетиями боролись за более слабые валюты», что позволило им «доминировать на рынках на протяжении многих лет».

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