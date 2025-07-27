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В Иране казнили оппозиционеров

13:20 744

Двух членов оппозиционной властям Ирана группировки «Организация моджахедов иранского народа» (ОМИН) казнили утром 27 июля, сообщает агентство Young Journalists Club.

«Мехди Хасани, известный как Фардин, а также Бехруз Эхсани-Исламлу, известный как Бехзад, агенты террористической группировки ОМИН, исполнявшие теракты, были повешены сегодня утром после суда», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что при задержании у них были конфискованы огнестрельное оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления мин и принадлежности для изменения внешности.

Группировка ОМИН после исламской революции ведет борьбу против Исламской Республики Иран.

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