В Иране казнили оппозиционеров

Двух членов оппозиционной властям Ирана группировки «Организация моджахедов иранского народа» (ОМИН) казнили утром 27 июля, сообщает агентство Young Journalists Club.

«Мехди Хасани, известный как Фардин, а также Бехруз Эхсани-Исламлу, известный как Бехзад, агенты террористической группировки ОМИН, исполнявшие теракты, были повешены сегодня утром после суда», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что при задержании у них были конфискованы огнестрельное оружие, боеприпасы, оборудование для изготовления мин и принадлежности для изменения внешности.

Группировка ОМИН после исламской революции ведет борьбу против Исламской Республики Иран.