Угрозы Орбана

ЕС приостановил выделение миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, пока продолжается спор о верховенстве права.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил торпедировать новый семилетний бюджет Европейского союза, если Брюссель не разблокирует замороженное финансирование для его страны. Об этом сообщает Euractiv.

«Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим остальные (замороженные) средства, не будет и нового бюджета ЕС», – сказал Орбан в своей речи в летнем университете в румынском городе Беиле-Тушнад.

Еврокомиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллионов евро с акцентом на экономическую конкурентоспособность и оборону.

Орбан также раскритиковал ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии «проукраинское и пробрюссельское правительство» на выборах в следующем году.

Он также обвинил лидеров ЕС в том, что они рискуют начать торговую войну с администрацией президента США Дональда Трампа, в которой Европа «не сможет победить».

В проекте долгосрочного бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, который раскритиковала также Германия, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.