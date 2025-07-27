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Угрозы Орбана

13:28 904

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил торпедировать новый семилетний бюджет Европейского союза, если Брюссель не разблокирует замороженное финансирование для его страны. Об этом сообщает Euractiv.

ЕС приостановил выделение миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, пока продолжается спор о верховенстве права.

«Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим остальные (замороженные) средства, не будет и нового бюджета ЕС», – сказал Орбан в своей речи в летнем университете в румынском городе Беиле-Тушнад.

Еврокомиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллионов евро с акцентом на экономическую конкурентоспособность и оборону.

Орбан также раскритиковал ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии «проукраинское и пробрюссельское правительство» на выборах в следующем году.

Он также обвинил лидеров ЕС в том, что они рискуют начать торговую войну с администрацией президента США Дональда Трампа, в которой Европа «не сможет победить».

В проекте долгосрочного бюджета Европейского союза на 2028-2034 годы, который раскритиковала также Германия, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

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