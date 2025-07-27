Ким сотрясает воздух

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна победит в «антиимпериалистических» битвах против США, пишет Reuters.

«Наше государство и народ непременно достигнут великого дела — построения богатой страны с сильной армией и станут почетными победителями в антиимпериалистическом, антиамериканском противостоянии», — заявил Ким по случаю отмечаемой 27 июля в Северной Корее годовщины перемирия в Корейской войне.

Соглашение о перемирии Северная Корея заключила с Соединенными Штатами и Китаем 27 июля 1953 года. Пхеньян называет 27 июля днем победы. Сеул этот день не отмечает.

Также Ким посетил мемориалы, посвященные ветеранам войны 1950-1953 годов, встретился с солдатами артиллерийского полка.