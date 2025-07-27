На войну индус пойдет без дронов

Нет темы более увлекательной для моих индийских собеседников в социальных сетях, а общаться с ними по работе приходится довольно часто, чем рассуждать о грядущем технологическом величии Индии. И о том, что скоро, лет так через десять-пятнадцать, она непременно станет одной из сверхдержав. В это искренне верит индийский образованный класс, в это всем сердцем верят правящие элиты Индии… Причем вера эта настолько сильна, что даже передается иностранным наблюдателям и аналитикам, которые попадают под воздействие этих «индийских сказок» настолько плотно, что готовы с радостью верить распространяемым индийцами мифам.

Вот яркий пример официальной индийской пропаганды об успехах страны в производстве дронов, которые в наше время стали одним из ключевых маркеров технологических успехов любого государства, претендующего на заметную роль на международной арене: «Индустрия беспилотных летательных аппаратов в Индии прошла долгий путь. Такие стартапы, как Alpha Design Technologies, Paras Defence & Space Technologies и IG Drones, теперь являются игроками, с которыми приходится считаться. По данным Tracxn, финансирование выросло с $3–4 млн в 2015–16 годах до $112 млн в 2022 году, немного снизившись до $108,2 млн в 2024 году». Отмечается также, что работы в Индии над созданием собственных беспилотных летательных аппаратов начались аж в 1993 году, чуть ли не раньше всех. И это преподносится как большое достижение и свидетельство прозорливости индийского технического гения. А 4 июля нынешнего года, по итогам пограничного конфликта с Пакистаном, индийское руководство вновь подтвердило свою заинтересованность в тематике дронов - объявило о выделении 234 миллионов долларов США на стимулирование производства беспилотных летательных аппаратов внутри страны. Срок индийских разработок по этой тематике, не буду спорить, солидный, бюджетные деньги на эту тему вроде как выделяются – но каков в целом итог? Если коротко – он печален. И пусть местные компании, такие как IG Drones и Optemius Unmanned Systems, утверждающие, что 75-80% деталей для дронов на собственном производстве – в реальности это импорт из Китая, особенно в части наиболее дорогостоящих и сложных компонентов. В частности, речь идет о литий-полимерных элементах и материалах из титана и инконеля, которые необходимы для долговечности и термостойкости БПЛА.

В 2024 году были зафиксированы неполадки 180 индийских разведдронов на границе с Китаем и Пакистаном, что власти Индии вынуждены были признать актом саботажа, результатом срабатывания «жучков-шпионов», вмонтированных в компоненты, закупленные в Китае. Во время индо-пакистанского конфликта нынешнего года – индийские дроны «внезапно» начали терять связь в горах, причем американские MQ-9 и израильские Heron, в незначительных количествах состоящие на вооружении индийской армии, таких проблем не испытывали. Чтобы перейти от закупок критически важных компонентов к собственному производству, Индия должна, во-первых, решить вопрос с подготовкой инженерного корпуса, способного разрабатывать в этой сфере нечто уникальное. А во-вторых, обучить достаточное количество специалистов среднего звена, способных эти дроны обслуживать, ремонтировать и интерпретировать данные ими собранные. Пока с этим в Индии большие проблемы. Индийские затраты на НИОКР составляют около 0,64% ВВП, что существенно ниже затрат таких стран, как Китай, США, Израиль или Турция. Финансирование программы дронов носит не планомерный, а рефлекторный характер, возникла проблема – вбросили денег, что эффективности работ и исследований в этой сфере никак не способствует.