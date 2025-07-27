USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

На войну индус пойдет без дронов

новый мир
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
13:47 1081

Нет темы более увлекательной для моих индийских собеседников в социальных сетях, а общаться с ними по работе приходится довольно часто, чем рассуждать о грядущем технологическом величии Индии. И о том, что скоро, лет так через десять-пятнадцать, она непременно станет одной из сверхдержав. В это искренне верит индийский образованный класс, в это всем сердцем верят правящие элиты Индии…

Причем вера эта настолько сильна, что даже передается иностранным наблюдателям и аналитикам, которые попадают под воздействие этих «индийских сказок» настолько плотно, что готовы с радостью верить распространяемым индийцами мифам.

Какие сказки рассказывает Моди индусам...

Вот яркий пример официальной индийской пропаганды об успехах страны в производстве дронов, которые в наше время стали одним из ключевых маркеров технологических успехов любого государства, претендующего на заметную роль на международной арене: «Индустрия беспилотных летательных аппаратов в Индии прошла долгий путь. Такие стартапы, как Alpha Design Technologies, Paras Defence & Space Technologies и IG Drones, теперь являются игроками, с которыми приходится считаться. По данным Tracxn, финансирование выросло с $3–4 млн в 2015–16 годах до $112 млн в 2022 году, немного снизившись до $108,2 млн в 2024 году».

Отмечается также, что работы в Индии над созданием собственных беспилотных летательных аппаратов начались аж в 1993 году, чуть ли не раньше всех. И это преподносится как большое достижение и свидетельство прозорливости индийского технического гения. А 4 июля нынешнего года, по итогам пограничного конфликта с Пакистаном, индийское руководство вновь подтвердило свою заинтересованность в тематике дронов - объявило о выделении 234 миллионов долларов США на стимулирование производства беспилотных летательных аппаратов внутри страны.

Срок индийских разработок по этой тематике, не буду спорить, солидный, бюджетные деньги на эту тему вроде как выделяются – но каков в целом итог? Если коротко – он печален. И пусть местные компании, такие как IG Drones и Optemius Unmanned Systems, утверждающие, что 75-80% деталей для дронов на собственном производстве – в реальности это импорт из Китая, особенно в части наиболее дорогостоящих и сложных компонентов. В частности, речь идет о литий-полимерных элементах и материалах из титана и инконеля, которые необходимы для долговечности и термостойкости БПЛА.

Во время индо-пакистанского конфликта нынешнего года – индийские дроны «внезапно» начали терять связь в горах

В 2024 году были зафиксированы неполадки 180 индийских разведдронов на границе с Китаем и Пакистаном, что власти Индии вынуждены были признать актом саботажа, результатом срабатывания «жучков-шпионов», вмонтированных в компоненты, закупленные в Китае. Во время индо-пакистанского конфликта нынешнего года – индийские дроны «внезапно» начали терять связь в горах, причем американские MQ-9 и израильские Heron, в незначительных количествах состоящие на вооружении индийской армии, таких проблем не испытывали.

Чтобы перейти от закупок критически важных компонентов к собственному производству, Индия должна, во-первых, решить вопрос с подготовкой инженерного корпуса, способного разрабатывать в этой сфере нечто уникальное. А во-вторых, обучить достаточное количество специалистов среднего звена, способных эти дроны обслуживать, ремонтировать и интерпретировать данные ими собранные. Пока с этим в Индии большие проблемы.

Индийские затраты на НИОКР составляют около 0,64% ВВП, что существенно ниже затрат таких стран, как Китай, США, Израиль или Турция. Финансирование программы дронов носит не планомерный, а рефлекторный характер, возникла проблема – вбросили денег, что эффективности работ и исследований в этой сфере никак не способствует.

И пусть местные компании, такие как IG Drones и Optemius Unmanned Systems, утверждающие, что 75-80% деталей для дронов на собственном производстве – в реальности это импорт из Китая, особенно в части наиболее дорогостоящих и сложных компонентов

Ну и наконец, нельзя не упомянуть знаменитую индийскую бюрократию, постоянно воздвигающую препоны на пути появления у Индии собственных дронов. Решение простейших правовых вопросов, например, выделение земли под полигоны или же разрешение на использование воздушного пространства, может тянуться годами.

Можно еще долго перечислять проблемы, которые не позволят Индии стать одним из мировых лидеров в производстве дронов. Но вряд ли они будут интересны читателю, тема все же достаточно специфическая, поэтому сразу к выводам. Главный из которых - в ближайшие 5–7 лет Индия не сумеет совершить прорыв в этой области, что в гражданском, что в военном сегменте, как бы ни убеждали нас индийские власти в обратном.

А 5-7 лет по нынешним временам – отставание, которое практически невозможно сократить, поскольку другие производители дронов тоже не будут стоять на месте. Так что индийский дрон в обозримой перспективе не «взлетит». Не даст это сделать ни технологическая база, ни местная бюрократия, как бы ни хотелось Нарендре Моди записать в свои заслуги еще и пункт «дроноводства».

Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался главное на этот час
12:18 4067
Кто взрывает Иран… и убивает генералов?
Кто взрывает Иран… и убивает генералов? главный вопрос
26 июля 2025, 21:03 6486
Ленинградскую область атаковали беспилотники. Задержаны десятки рейсов
Ленинградскую область атаковали беспилотники. Задержаны десятки рейсов видео
12:23 1772
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета наш спецреп
05:58 5976
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро наша корреспонденция
26 июля 2025, 19:44 3642
Россия готовится к масштабным ударам по Украине
Россия готовится к масштабным ударам по Украине отчет ISW
11:43 2067
МЧС о пожарах в Карабахе
МЧС о пожарах в Карабахе видео
11:24 1687
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
10:55 2794
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
08:59 3441
Люди бегут от войны
Люди бегут от войны объектив haqqin.az
06:17 5848
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема
02:19 7418

ЭТО ВАЖНО

Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался
Известный банкир вышел из тюрьмы… и скончался главное на этот час
12:18 4067
Кто взрывает Иран… и убивает генералов?
Кто взрывает Иран… и убивает генералов? главный вопрос
26 июля 2025, 21:03 6486
Ленинградскую область атаковали беспилотники. Задержаны десятки рейсов
Ленинградскую область атаковали беспилотники. Задержаны десятки рейсов видео
12:23 1772
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета
Масличный совхоз в Говсанах: грязь, мрак и нищета наш спецреп
05:58 5976
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро
Трамп с Рубио лебезят перед Мадуро наша корреспонденция
26 июля 2025, 19:44 3642
Россия готовится к масштабным ударам по Украине
Россия готовится к масштабным ударам по Украине отчет ISW
11:43 2067
МЧС о пожарах в Карабахе
МЧС о пожарах в Карабахе видео
11:24 1687
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
Жесткие бои на фронте: наступают и русские, и украинцы
10:55 2794
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
Рубио: Трамп «теряет терпение». Контакты с Россией «ни к чему не приводят»
08:59 3441
Люди бегут от войны
Люди бегут от войны объектив haqqin.az
06:17 5848
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя
Хаменеи обращается к Пехлеви: традиции Кербелы с символами Персеполя горячая тема
02:19 7418
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться