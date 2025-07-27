Погода на завтра

В понедельник, 28 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 22–26°, днем 32–37° тепла, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Атмосферное давление понизится с 755 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70–80%, днем 45–55%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25–26°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 26–27° тепла.

В районах Азербайджана также ожидается жаркая погода. При этом днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, гроза и град. Ожидается умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22–26°, днем 34–38° тепла, в горах ночью 10–15° тепла, днем 20–25° тепла.