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Вучич обвиняет пророссийского режиссера

14:29 126

Президент Сербии Александар Вучич обвинил пророссийского режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в подготовке госпереворота, пишет РИА Новости.

Вучич при осмотре центра паллиативной помощи под Белградом заявил, что у его политических оппонентов нет программы и понимания того, что нужно Сербии и чего хочет сербский народ. Он заявил журналистам, что Кустурица вместе с представителями оппозиции хочет добиться его отставки.

«Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть и это их программа. Другой программы нет», — сказал президент Сербии.

Ранее Кустурица с иронией поблагодарил Вучича и его первого вице-премьера Синишу Мали за то, что налоговая служба 23 июля объявила о закрытии из-за нарушений ресторана «Висконти» в этно-туристическом комплексе Дрвенград, где он годами проводил киномузыкальные фестивали. Также Кустурица выразил поддержку освобождению «политических узников в Белграде и Ужице», участвовавших в протестах в Сербии и обвиняющихся в нарушении конституции.

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