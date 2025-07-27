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Австрия может отказаться от нейтралитета

«из-за агрессивной России»
15:15 715

Власти Австрии открыты к обсуждению возможности отказа от нейтралитета и вступления в НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью изданию Die Welt.

«Ясно одно: лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону», - отметила министр.

По словам Майнль-Райзингер, в настоящее время в парламенте и обществе нет большинства в поддержку вступления в НАТО, однако она «открыта к публичной дискуссии о будущем политики безопасности и обороны Австрии».

Австрия объявила постоянный нейтралитет в 1955 году. Статус закреплен в Конституции, однако страна сотрудничает с НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира».

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