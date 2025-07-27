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Турция во власти аномальной жары и масштабных лесных пожаров

15:37 420

В Турции несколько дней полыхают лесные пожары. С 25 июля они дошли до провинции Анталья, где много популярных среди туристов курортов. Накануне сообщалось, что лесные пожары вспыхнули в районе строительства АЭС «Аккую». Пожар в провинции Бурса к югу от Стамбула распространился на жилые районы, сообщалось об эвакуации жителей.

Утром 27 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы выступил на пресс-конференции, где сказал, что большинство пожаров взято под контроль, некоторые продолжаются. По его данным, за последние сутки по всей стране ликвидированы 84 природных пожара, из них 36 - лесных. «Похоже, ситуация не прекратится за два-три дня», - заявил министр, призвав сограждан не разжигать костры на природе.

Чиновник сообщил о взятии под контроль пожаров близ города Силифке в приморской провинции Мерсин, а также близ города Серик в провинции Анталья. В приморском городе Газипаша провинции Анталья продолжается борьба с огнем. Новые пожары вспыхнули в нескольких регионах, удаленных от моря.

Всего в Турции из-за пожаров эвакуированы более 1,5 тысячи человек, рассказал Юмаклы. Ранее сообщалось о гибели 10 пожарных в борьбе с огнем.

Министр отметил, что сейчас даже небольшой ветер может раздуть большой пожар, так как в стране установилась экстремальная жара. В Анталье - до +35 °С днем, скорость ветра - до 27 км/ч. В некоторых районах Турции фиксируют до +50 °С.

Для борьбы с лесными пожарами задействованы 5400 пожарных, 119 воздушных судов и 1537 единиц наземной техники, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). С 20 по 26 июля из 53 населенных пунктов в десяти провинциях, где бушевали пожары, заранее эвакуировали местных жителей.

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