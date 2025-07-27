Сын Софи Лорен принял православие и обвенчался с грузинкой

Церемония прошла в монастыре Самтавро в Мцхете, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На видеозаписи пара идет к алтарю в традиционных грузинских нарядах. На фоне поет церковный хор, а над новобрачными несут венцы.

Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет — ему 57, а ей 37 лет. Ambebi пишет, что Понти перед венчанием принял православие.

Вторая свадьба должна состояться в сентябре в Женеве, туда пара перенесла официальную часть бракосочетания. Там должна присутствовать сама 90-летняя Софи Лорен.

Понти — оркестровый дирижер, сын покойного кинопродюсера Карло Понти-старшего и итальянской актрисы Софи Лорен, с 2013-го работает в США. Шарманашвили — инструктор зумбы, у нее двое сыновей. Понти и Шарманашвили познакомились в 2021 году в социальных сетях.