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Самвел Карапетян возглавит поход против Пашиняна

16:12 2048

Владелец группы компаний «Ташир», российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян сам возглавит политическую силу, о создании которой ранее сообщал. Об этом заявил журналистам его племянник, председатель совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении» Нарек Карапетян.

«Лидером нашей политической команды станет Самвел Карапетян. Под его руководством будут реализовываться все ключевые политические, социальные и экономические инициативы», — цитируют его армянские СМИ.

По словам племянника Карапетяна, команда «будет сформирована из профессионалов». Карапетян признал, что бизнесмен сотрудничал с бывшими руководителями Армении, но это, как утверждает племянник миллиардера, не означает, что их политические позиции совпадают.

Ранее армянские СМИ сообщали, что движение может возглавить Карен Карапетян — отец Нарека. Это связывали с тем, что Самвел Карапетян, у которого двойное гражданство Армении и России, формально не может участвовать в избирательных процессах. Согласно статье 48 Конституции Армении, депутатом парламента может быть только гражданин, который в течение последних четырех лет не имел иного гражданства и постоянно проживал в республике.

Бизнесмен ранее заявлял, что «с большим уважением» относится к политикам, которые «до сих пор ведут реальную борьбу против антинациональной политики власти Николa Пашиняна», но у него «есть свое видение будущего для Армении». «И мы пойдем своим путем со своей новой командой...» — уверял Карапетян.

Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

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