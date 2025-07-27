Евросоюз сокращает помощь Украине

Через Ukraine Facility средства идут не на оборонные нужды, а на восстановление страны и реформы для вступления в ЕС.

На фоне кризиса из-за лишения в Украине независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Евросоюз приостановил передачу стране 1,5 млрд евро помощи в рамках фонда Ukraine Facility (всего он предполагает финансирование в размере 4,5 млрд евро). Об этом альянс объявил в пятницу, передает The New York Times.

Это решение европейских властей не окончательное, финансирование может быть возобновлено, если Украина выполнит ряд условий, которые должны привести к достижению более высоких стандартов госуправления. Страна запросила помощь в июне, невзирая на то, что власти не достигли трех из 16 контрольных показателей. В частности, Киев не смог отобрать судей в Высший антикоррупционный суд, сообщал представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Этот суд рассматривает дела по «высокопоставленной» коррупции, инициированные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), на которые и были наложены ограничения.

Также Украина должна утвердить нового главу Бюро экономической безопасности. На этот пост независимая комиссия отобрала детектива НАБУ Александра Цывинского, ведшего расследование по делу экс-замглавы правительства Алексея Чернышова, который обвиняется в коррупции. Вопреки победе Цывинского в конкурсе, правительство отказалось его утверждать. Назначение главы бюро до четверга — одно из условий продолжения финансирования со стороны МВФ.

Закон об ограничении независимости от властей НАБУ и САП, которые были созданы по требованию западных стран вскоре после Евромайдана, Верховная рада приняла 22 июля, после чего его сразу подписал Зеленский. Перед этим у сотрудников агентств прошли обыски. Служба безопасности и Офис генпрокурора заявили о разоблачении российского «крота» в одном из подразделений. Сам украинский президент заявлял, что закон необходим для ликвидации в НАБУ и САП «российского влияния». После принятия скандального закона начались первые с начала войны массовые протесты в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и других городах Украины. Западные партнеры раскритиковали ограничение самостоятельности антикоррупционных органов. В ЕС предупредили, что закон замедлит процесс евроинтеграции Украины и может негативно повлиять на поставки оружия для войны с Россией.

В этих условиях Зеленский в пятницу внес в Раду законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП, который фактически отменяет подписанный им же 22 июля документ о переподчинении этих структур генпрокурору. При этом он предупредил, что сотрудники этих агентств будут обязаны проходить проверки на детекторе лжи. Закон рассмотрят 31 июля.